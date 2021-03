Kultur

Film-Tipp: "Paris Calligrammes"

20 Jahre lang hat Ulrike Ottinger in Paris gewohnt und sich von der Kulturszene der 1950er Jahre in ihrer Kunst prägen lassen. In ihrem neuen Film blickt die Malerin und Filmemacherin zurück auf ihre Zeit im politisch, kulturell und künstlerisch aufgeladenen Frankreich. "Paris Calligrammes" ist ab dem 19. März auf DVD und Blue-ray erhältlich.