Es begann in Plauen am Küchenradio, aus dem Operettenmelodien krähten, zu denen seine Mutter aus dem Stehgreif die zweite Stimme sang. Das beeindruckte den achtjährigen Günther Fischer so sehr, dass er sich sagte: "Das will ich auch können". Das erste Instrument war ein Akkordeon. Jahrzehnte später wird es eine große Rolle spielen im Defa-Film "Der Aufenthalt", für den Günther Fischer die Musik schrieb. Inzwischen sind es mehr als 300 Filme, für die Fischer die Musik komponiert hat. Schon neben seinem Musikstudium in Zwickau und Berlin tourt er durch die DDR, zunächst in der legendären Klaus-Lenz-Band, später mit dem Günther-Fischer-Quartett, -Quintett oder -Sextett. Mit ihm rollte eine Jazzwelle durch das Land, längst klassisch sind seine Auftritte und Kompositionen mit Manfred Krug und Uschi Brüning in den 1960er und 1970er Jahren. Schlager, Chanson, Film, Theater, Musical, Operette – Fischer konnte alles und hat alles gemacht. Schon früh mit einem Reisepass ausgestattet, lebt er länger in der Schweiz, arbeitet in Hollywood, unter anderem für Marlene Dietrich und David Bowie, als weltweit anerkannter und systemübergreifend geschätzter Künstler und "Exportschlager" der DDR, der er viele Devisen einbringt. Von Politik hält er sich zeitlebens fern. Zum 40. Geburtstag der DDR parkt er seinen weißen Jaguar vor dem Palast der Republik und dirigiert dort vor der versammelten Führungsspitze das Geburtstagskonzert, während draußen vor dem Fenster die Massen gegen das Regime protestieren. Ein Leben, fast zu viel für eine Autobiografie, die er jetzt trotzdem geschrieben hat, kurz vor seinem 80. Geburtstag am 23. Juni.