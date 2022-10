Der Ukraine-Konflikt verdrängt vieles aus dem Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit - auch das Schicksal des seit Jahren inhaftierten Journalisten und Wikileaks-Gründers Julian Assange. Seit 2019 sitzt Assange im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh – in Auslieferungshaft für die USA. Zum ersten Mal überhaupt soll mit Assange in den USA kein Whistleblower sondern ein Journalist der Spionage angeklagt werden. Es drohen ihm 175 Jahre Haft für die Veröffentlichung geheimer Dokumente und Videos auf Wikileaks, zum Beispiel über US-amerikanische Kriegsverbrechen im Irak, darunter auch jenes berüchtigte Video, das zeigt, wie Piloten aus US-Kampfhubschraubern Zivilisten in Bagdad niederschießen. Während die internationale Presse und Politik den Blick immer stärker auch auf die im Ukraine-Krieg begangenen Kriegsverbrechen lenkt, sind bis heute weder jene US-Todesschützen von Bagdad noch andere amerikanische Soldaten wegen begangener und dokumentierter Kriegsverbrechen an Zivilisten angeklagt worden. Vielmehr ist es im Laufe der Jahre gelungen, das öffentliche Interesse weg von den US-Kriegsverbrechen und hin zu Assange zu lenken, der diese Verbrechen nicht begangen, sondern lediglich veröffentlicht hat: Die Aufdeckung von Verbrechen als Verbrechen. Ein Angriff auf die Pressefreiheit – und ein großangelegter Versuch der USA, ein abschreckendes und einschüchterndes Beispiel für die Presse zu statuieren. Vor dem Hintergrund der drohenden Auslieferung ruft dies alles ein neuer Dokumentarfilm in Erinnerung, der in Berlin das Human Rights Festival am 13. Oktober eröffnet: "Ithaka" von Ben Lawrence. Die Geschichte wird aus der Perspektive von Assanges 76-jährigem Vater, John Shipton, erzählt, der weltweit um Unterstützung wirbt, sowie aus der Perspektive von Stella Moris, Mutter seiner jüngsten Kinder und seit 2022 seine Ehefrau.