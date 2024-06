Karl-Markus Gauß ist keiner, der sich in Selbstbetrachtungen ergeht. Sein Schreiben ist dem Gegenüber, der Welt im Außen gewidmet. Und dennoch schreibt er dabei auch über sich, denn: in dieser weiten Welt, sagt er, gäbe es fast nichts, was sich nicht mit seiner Existenz verbinden ließe. Gauß ist in verschiedenen Genres unterwegs - Reisereportagen, Journale, Essays, Kritiken, Zeitungskommentare - Schreibblockaden sind dem Autor fremd, wenn ihm bei einem Text die Luft ausgeht, wechselt er zum nächsten Projekt. Insgesamt 29 Bücher sind in den letzten Jahrzehnten von Karl-Markus Gauß erschienen, sämtliche unselbstständige Publikationen nicht mitgezählt. In 17 verschiedenen Sprachen liegt sein Werk vor. Das jüngste Buch, "Schiff aus Stein", stellt eine Art Rückschau auf Erlebtes und Geträumtes dar. Gauß unternimmt in seinen Miniaturen einen Streifzug durch in der Vergangenheit bereiste Orte, vom oberen Mühlviertel, entlang der Küstenstädte Dalmatiens bis ins moldawische Chișinău. Er erinnert sich an Begegnungen mit Unbekannten oder mit befreundeten Schriftstellern und streut philosophische Überlegungen ein.