documenta, Antisemitismus und Kunstfreiheit

Das Dakh-Zentrum für Zeitgenössische Kunst in Kiew ist seit Jahren das Herz der alternativen und innovativen Kulturszene in der ukrainischen Hauptstadt. Es richtet auch das renommierte Gogol-Festival aus. Geleitet wird es von dem bekannten Theaterregisseur und Dramaturg Vlad Troitsky. Vor zehn Jahren gründete er mit sieben Schauspielerinnen/Sängerinnen die Dakh-Daughters. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine arbeiten die Künstlerinnen aus dem Dakh-Zentrum vor allem in Westeuropa. Die Musik- und Performancegruppe kreierte kurz nach Kriegsbeginn die Performance "Danse Macabre". Darin erzählen sie die Geschichten von Frauen aus der Ukraine: Geschichten über den Krieg in ihrem Alltag und ihren Familien, darüber wie er ihre Beziehung zum Leben verändert hat. Die Dakh Daughters vermischen ihre virtuosen Cross-Genre-Kompositionen zwischen Ethno, Punk, Cabaret und Vaudeville mit persönlichen Erzählungen – und stellen nicht nur die Gewalt eines Konfliktes auf sehr eindringliche Weise dar, sondern appellieren auch an Menschlichkeit und Solidarität. Die Performance "Danse Macabre" wurde als Akt des Widerstands konzipiert. Als eine Performance der "Art Front", um hier Zeugnis von dem abzulegen, was in der Ukraine geschieht. Die Künstlerinnen und der Regisseur Vlad Trotsky befinden sich seit März 2022 im französischen Exil. Wir haben ihre Vorstellung in Paris besucht, zu der die ukrainische Präsidentengattin Olena Zelenska eingeladen hat. Gekommen sind viele, auch die Frau des französischen Präsidenten, Brigitte Macron.