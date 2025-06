2024 erscheint Jassin wie aus dem Nichts auf der musikalischen Bildfläche. Er lädt einen Song auf TikTok hoch, der sofort viral geht. Seitdem bahnt er sich seinen Weg hin zu einem der spannendsten Newcomer, die Deutschland gerade zu bieten hat. Seine Songs sind persönlich, gesellschaftskritisch, reflektiert. Er singt und rappt über sein Leben, das zuweilen sehr düster war. Jassin wächst in der Lutherstadt Wittenberg als Sohn einer Deutschen und eines Ägypters auf. Probleme in der Familie, Einsamkeit, Gefühle, nicht dazuzugehören, Rassismus, Selbstzweifel, Mobbing, Angst, Wut - all das verarbeitet der 20-Jährige in seiner Musik. So ehrlich und verletzlich wie kaum ein anderer in seinem Alter. Damit trifft er den Nerv seiner Generation, die sich gerade jetzt nach Authentizität, Sensibilität und Orientierung sehnt. In Jassin finden sie jemanden, der Dinge thematisiert, die sie selbst sich vielleicht noch gar nicht trauen würden, zu äußern. Gerade spielte Jassin seine erste, komplett ausverkaufte Tour.