Sie steht seit 43 Jahren auf der Bühne: die Düsseldorfer Rock-Band Fehlfarben um den Sänger und Texter Peter Hein. In den 1970ern war er einer der ersten Punks Deutschlands und ist – mit Unterbrechung – bis heute in der Band aktiv. Das Debütalbum "Monarchie und Alltag" aus dem Jahr 1980 war ein Meilenstein in der Geschichte des deutschsprachigen Punkrocks. Am 14. Oktober erscheint die neue Platte "?0??". Die zwölf Songs sind in schwierigen Zeiten entstanden, so Peter Hein, und drücken die zunehmende Verunsicherung aus. Auf ihrer Tournee ist die Band am 22. Oktober in Bochum und am 23. Oktober in Köln zu Gast.