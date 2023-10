Ein junger Doktorand (Jan Bülow) und sein Doktorvater (Hanns Zischler) reisen in den 1960er-Jahren zu einem Hotel in den Alpen, in dem ein Physiker-Kongress stattfindet. Vor Ort ereignen sich mysteriöse Vorgänge. Der junge Wissenschaftler, der sich mit der Vielwelten-Theorie beschäftigt, wird von einer faszinierenden Jazz-Pianistin abgelenkt, die plötzlich verschwindet. Als einer der Professoren tot im Schnee liegt, der Doktorand den Toten aber alsbald dabei beobachtet, wie der quicklebendig im Zimmer der Pianistin stöbert, wird deutlich, dass hier etwas nicht ganz im Lot ist. Das könnte auch mit den alten Stollen zu tun haben, die sich in der Nähe des Hotels befinden. Regisseur Timm Krögers stilistisch fesselndes, anspielungsreiches Mystery-Drama in Schwarz-Weiß, schließt an das Noir-Kino der 1940er- und 1950er-Jahre und erzählt mittels des Multiversum-Motivs suggestiv von existenzieller Ungewissheit.