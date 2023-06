Egal, ob in Venedig, Kopenhagen, Berlin oder Afrika: Überall machen sich Architekten und Künstler Gedanken darum, wie wir in Zukunft bauen und wohnen wollen. Die Herausforderungen sind groß: Wohnungsmangel, Materialknappheit, Klimawandel. Kopenhagen gilt heute weltweit als Vorzeigestadt. Mit viel Raum für Innovationen und Experimente. Politisch gewollt. Die Dänen machen sich nicht nur Gedanken darum, wie unsere Welt bewohnbar bleiben kann, wenn das Wasser weiter steigt, sondern experimentieren auch in Sachen Baustoffe und Materialrecycling. Und auch die Deutschen überlegen neue Konzepte, wie wir sorgsamer mit dem umgehen können, was schon da ist. Denn in Deutschland werden fast 41 Prozent der Treibhausgas-Emissionen allein durch den Bau und Betrieb von Gebäuden produziert. Und: Etwa die Hälfte unserer Ressourcen werden von der Baubranche verwendet. In Städten wird über Wohnungsnot geklagt. Neubauten sollen die Lösung sein, sagt die Politik, aber wie kann Nachhaltigkeit da funktionieren?