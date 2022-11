Am 9. November 1918 verzichtete der Deutsche Kaiser auf den Thron und in Berlin wurde die "Deutsche Republik" ausgerufen. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen Juden über und 51 Jahren später endete mit dem Mauerfall vom 9. November 1989 die jahrzehntelange Teilung Berlins und Deutschlands. An den Fall der Berliner Mauer vor 33 Jahren und an den gleichzeitigen Jahrestag der Pogromnacht in der NS-Zeit wird deutschlandweit mit zahlreichen Veranstaltungen erinnert. An diesem Tag werde "deutlich, zu welch großartigen demokratischen Aufbrüchen einerseits und zu welchen entsetzlichen Verbrechen andererseits wir in Deutschland fähig waren", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich der Tagung "Wie erinnern wir den 9. November? Ein Tag zwischen Pogrom und demokratischen Aufbrüchen" im Schloss Bellevue. Wir sprechen mit dem Soziologen Armin Nassehi, der einer der Gastredner bei der Tagung war.