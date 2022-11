Ex-US-Präsident Donald Trump

Quelle: AP

Immer offener umwirbt Ex-US-Präsident Donald Trump die Verschwörungsanhänger von QAnon. Auf seiner eigenen Social Media Plattform "Truth Social" retweetete er kürzlich ein Foto von sich mit einem Q-Label und dem Satz "The storm is coming" - eine szenetypische Fomulierung, die auf einen Coup d'État und eine anschließende Abrechnung mit der Regierung gemünzt ist. Viele hoffen darauf, dass er 2024 erneut als Präsidentschaftskandidat antritt. Doch Trump ist nicht allein mit seinem Extremismus. 56 Prozent der Republikaner glauben, dass der QAnon-Verschwörungsglauben wahr oder teilweise wahr ist. Zudem folgen viele der aktuellen Kandidat*innen der Rhetorik einer gestohlenen Wahl und stellen damit grundlegende Regeln der Demokratie in Frage. Einer aktuellen Recherche zufolge stellen allein 201 republikanische Kandidat*innen (von insgesamt 552) die Legitimität der Wahl Joe Bidens in Frage. Der Verschwörungsglaube paart sich oftmals mit Gewaltandrohungen - ein Kandidat aus Missouri rief in einem Werbespot vor den Midterms offen dazu auf, die bewaffnete Jagd auf gemäßigte Republikaner zu eröffnen - auf sogenannte RINOs, Republicans in Name only. Weitere 100 Kandidat*innen treten in ähnlichen Spots mit Waffen auf, teilweise bedrohen sie darin Regierung oder bestimmte Gruppen der Bevölkerung mit Gewalt. Die Demokratie der USA habe noch nie vor einer derartigen Bedrohung gestanden wie vor diesen Midterms - schreibt der Journalist David Leonhardt in der "New York Times". Mit dieser Befürchtung ist er nicht allein. Doch ist dieser Extremismus wirklich neu oder ist er in der Grand Old Party tief verwurzelt? Hat Trump dieser dunklen Seite der zweitgrößten Partei Amerikas einfach nur zu neuer Sichtbarkeit verholfen? Zur historischen Analyse des Extremismus der republikanischen Partei gibt es derzeit zahlreiche Neuerscheinungen in den USA. Wir sprechen unter anderem mit David Corn, der ein Buch mit dem Titel "American Psychosis" geschrieben hat.