"Kulturzeit" vom 30.05.2023: Die Türkei nach der Wahl

Die Karriere des am 6. August 1946 in Graz geborenen Schauspielstars war facettenreich. Simonischek spielte in den vergangenen Jahrzehnten praktisch alle wichtigen Partien im deutschsprachigen Raum. Bei den Salzburger Festspielen verkörperte er von 2002 bis 2009 den "Jedermann". Rund 100 Mal, so oft wie kein anderer, spielte er den reichen Mann, den der Tod langsam, aber sicher holt. "Peter Simonischek war mit einer Überfülle an Qualität gesegnet, er war das, was man im besten Sinne des Wortes einen Publikumsliebling nennt - und das vollkommen zu Recht", so der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser. Nach ersten Auftritten am Schauspielhaus Graz erhielt Simonischek ein festes Engagement am Stadttheater St. Gallen. Von dort wechselte er 1970 nach Bern und kam dann über das Staatstheater Darmstadt ans Schauspielhaus Düsseldorf. Ab 1979 gehörte er 20 Jahre lang dem Ensemble der Berliner Schaubühne an. 1999 kehrte er nach Wien ans Burgtheater zurück. Prägend für ihn wurde die Zusammenarbeit mit renommierten Regisseuren wie Bob Wilson, Dieter Dorn, Luc Bondy, Peter Stein und Andrea Breth.