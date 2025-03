Sein Name eine Marke, sein Leben ein nie enden wollendes Abenteuer: Giacomo Casanova – Jurist, Schriftsteller, Historiker, Mathematiker, Freimaurer, Geheimagent - vor allem aber leidenschaftlicher Erotomane und Verführer. Heute würde er wohl ins Visier der Cancel Culture geraten. Wobei, mit plumpen Anmachsprüchen hatte der berühmte Venezianer, der in San Marco als Sohn der zu ihrer Zeit recht bekannten Schauspielerin Giovanna Farussi, genannt "La Buranella", geboren wurde, nichts am Hut. Aber, wer ihn allein auf seine unzähligen Affären reduziert, tut ihm Unrecht. Casanova war ein umtriebig Reisender und gern gesehener Gast vieler Königs- und Fürstenhöfe, der in den Kämpfen der Vielstaaterei sein eigenes Europa lebte. Casanova war weniger ein Libertin als ein aufmerksamer Beobachter der neuen machtpolitischen Konstellationen in Europa um 1800. So beleuchtet ihn der deutsche Kultur- und Literaturwissenschaftler Lothar Müller in seinem druckfrischen Buch "Die Feuerschrift".