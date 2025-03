"Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.", hat der englische Stürmer Gary Lineker einmal gesagt. Für die DDR, zumindest für deren letztes Jahrzehnt, lässt sich diese Fußball-Weisheit noch etwas zuspitzen: Denn hier gewann meistens der BFC Dynamo. Zehnmal in Folge, von 1979 bis 1988, wurde der Club aus Berlin-Hohenschönhausen DDR-Meister. Lag es vielleicht auch daran, dass oberster Fan und Vorsitzender des BFC der allmächtige Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, war…? Der Dokumentarfilm "Stasi F.C." begibt sich in die Abgründe des DDR-Fußballs, die mit dieser Frage beginnen. Ein deutsch-britisches Trio von Filmemachern zeichnet nach, wie Mielke seinen Lieblings-Club zur Nummer Eins in der DDR machte: Wie sein Überwachungsapparat auch den Fußball zu kontrollieren versuchte, wie Spieler beschattet, Schiedsrichter manipuliert und Spiele beeinflusst wurden. 35 Jahre nach dem Ende der DDR ist "Stasi F.C." eine Art spätes Grundlagenwerk zum Thema – ehemalige Spieler wie Gerd Weber, Ralf Minge oder Falko Götz, Schiedsrichter, Trainer und auch ein ehemaliger Offizier der Staatssicherheit sprechen über Fußball in einem Land, bei dem es allzu oft um mehr ging als einfach nur um den Sieg oder Niederlage im Sport.