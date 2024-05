Die Slowakei nach den Präsidentschaftswahlen

Er sollte im Vorfeld des Tages der Befreiung Italiens vom Faschismus, dem 25. April, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Ansprache halten. Doch er wurde kurzfristig ausgeladen. Aus redaktionellen Gründen, wie eine Mail belegen soll. Kurzentschlossen verlas daraufhin die Moderatorin, was Scurati gesagt hätte. Und das hat es in sich: "Solange dieses Wort - Antifaschismus - von denen, die uns regieren, nicht ausgesprochen wird, wird das Gespenst des Faschismus weiterhin das Haus der italienischen Demokratie heimsuchen". Das ist eine scharfe Kritik an Ministerpräsidentin Giorgia Melonis ungeklärtem Verhältnis zum faschistischen Erbe ihrer Partei. Doch den Protestierenden geht es noch um mehr: Die extrem rechte Regierung greift massiv ins eigentlich unabhängige Programm der Rai ein: Im News-Channel sollen die Minister der Regierung jetzt im Europa-Wahlkampf mehr Redezeit bekommen. Wahlveranstaltungen sollen in Zukunft vollständig gesendet werden, ohne journalistische Einordnung. Meloni hat Posten umbesetzt und innerhalb der Rai eine regierungsnahe Nebengewerkschaft gegründet. Inzwischen haben prominente regierungskritische Köpfe das Haus verlassen. Andere protestieren live im Programm, verlesen Proteste und drohen mit Streik. Meloni selbst weist die Zensur-Vorwürfe als Kampagne zurück. "Natürlich: Wenn man etwas schlecht macht, dann ist es richtig, zu kritisieren", sagt sie. "Aber wenn man etwas erfindet, um zu kritisieren, ehrlich gesagt: das ist kein guter Dienst." Auf Facebook stellt Meloni in den Raum, Scurati sei selbst Schuld an der Absage. Er hätte ein zu hohes Honorar für seine Rede verlangt, was Scurati bestreitet. "Ich fühle mich verwundet: Wegen der Zensur und dem persönlichen Angriff der Regierungschefin auf mich", sagt er. Wir sprechen mit Antonio Scurati.