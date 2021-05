Kultur

Russlands ESC-Kandidatin Manizha

Mit dem feministischen Song "Russian Woman" repräsentiert Manizha die Russische Föderation beim Eurovision Song Contest am 18. Mai 2021 in Rotterdam. Die 29-jährige Tadschikin verurteilt häusliche Gewalt und tritt offen für Lesben und Schwule ein. Dafür erntet sie in Russland Hass und Häme.