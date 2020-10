Kultur

Die Rückführung der Toi moko

Das Ethnologische Museum in Berlin hat zwei mumifizierte Köpfe an Neuseeland zurückgegeben. Mit einer Zeremonie wurde jetzt die Heimreise vorbereitet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sprach von einem wichtigen "Zeichen der Versöhnung an die vom Kolonialismus betroffenen Gesellschaften".