"Kulturzeit" vom 01.09.2022: Die Rolling Stones privat

Die Welt ist im Krisenmodus, Klimawandel, Krieg in der Ukraine, Inflation, Corona und die durch die Pandemie bedingten Einschränkungen, die vor allem die Jugendlichen treffen. Was bedeutet es, seine Jugend zu verlieren? Was wird aus Menschen, wenn die wichtigsten Jahre des Erwachsenwerdens geklaut werden? Der Stuttgarter Nachwuchs-Comedian Noah Nehmet ist 17 Jahre alt und steuert gerade auf seine Sommerferien zu. Seit er 14 Jahre alt ist, lebt er in der Pandemie. Humoristisch verpackt er diese Zeit in seinen Erzählungen. Auf TikTok trenden seit einiger Zeit unzählige Clips, die vom Verlorensein der Jugendlichen und Heranwachsenden erzählen. Sie geben Einblick in das Gefühlsleben dieser Generation, beschreiben Zukunftsängste und den Drang nach fast drei Jahren Pandemie endlich auszubrechen. Einen Zustand, den das Berliner Projekt "Unheard Stories" des 21-jährigen Max Vaid schon länger beklagt. Er ist einer der Initiatoren des Berliner Musiklabels "Earl Records". Max wirft der Gesellschaft vor, in den letzten Jahren kaum gehört worden zu sein. Mit Songtexten wollen er und andere junge Musiker*innen auf ihre Situation aufmerksam machen. Auch Autor Dario Schramm aus Bergisch-Gladbach ist Pandemie-Abiturient. In seinem Buch "Die Vernachlässigten – Generation Corona: Wie uns Schule und Politik im Stich lassen" beschreibt er seine Situation und die seiner Altersgenoss*innen in Deutschland. Er kritisiert fehlende Digitalisierung, fehlendes Mitspracherecht und Chancengleichheit. Aber er macht auch Vorschläge, wie er vor allem der Bildungspolitik neuen Schub geben will.