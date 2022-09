"Fassbinder trifft französisches Autorenkino" könnte als Schlagzeile über dem neuen Film von Francois Ozon stehen. Denn der bekennende Fan deutscher Kultur hat sich an ein Remake eines der Großwerke Rainer Werner Fassbinders gewagt. Im Original geht es um Macht, Liebe, Dominanz - im Zentrum steht die Modeschöpferin Petra von Kant, die ihre Assistentin misshandelt und sich unterblich in eine deutlich jüngere Frau verliebt. Ozon macht aus den drei Frauen drei Männer und lehnt seine Hauptfigur Peter von Kant optisch wie inhaltlich an die Person Fassbinders an. Dass Fassbinder Männer liebte, war ein offenes Geheimnis, geoutet hat er sich nie. Dies holt nun Ozon quasi nach. Auch formal bleibt Ozon dem Original treu, auch ist sein Film über weite Strecken ein Kammerspiel. Was sagt uns diese Hommage an Fassbinder?