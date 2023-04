Seit Corona, dem Sturm aufs Kapitol in Washington und dem Ukraine-Krieg ist Radikalisierung zum Massenphänomen geworden. In jedem Freundeskreis und in jeder Familie scheren Leute aus: Es entstehen Massenbewegungen, rekrutiert aus der Mitte der Gesellschaft - Querdenker, QAnon, Impfgegner - radikal und brandgefährlich. Die Extremismusforscherin Julia Ebner hat sich in vielen Jahren wissenschaftlicher Arbeit und Recherche und in Undercover-Einsätzen mit der Frage beschäftigt, warum so viele anfällig sind für radikale Ideen, welche Strukturen und Mechanismen dahinterstehen und was unternommen werden muss im Kampf um Gerechtigkeit und Demokratie. Nachzulesen ist dies in ihrem neu erschienenen Buch "Massenradikalisierung". Wir sprechen mit ihr darüber, warum die gesellschaftliche Mitte Extremisten zum Opfer fällt.