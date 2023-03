"Ein ehrenhafter Abgang" wäre wohl das Beste, was sich die französischen Generäle in Vietnam erhoffen könnten. Aber so läuft es nicht. Die Befehle erhalten sie aus Paris, wo kaum jemand einschätzen kann, wie es in Vietnam wirklich zugeht; früher haben die Militärs Orden gesammelt, jetzt scheitern sie im Kampf gegen ein Volk in Sandalen. Die Kosten dafür sind erschreckend hoch, also springen die USA mit Waffenlieferungen ein – und verstricken sich damit auch in diesem aussichtslosen Ringen. Die französische Katastrophe hat einen Namen - den der Festung Dien Bien Phu, wo die Franzosen endgültig überrannt werden. Was darauf folgt, sind Verhandlungen, die erste internationale Indochina-Konferenz in Genf, wo im April 54 ein Vertrag unterzeichnet wird: Vietnam wird geteilt, im Norden herrschen von da an die Kommunisten. Frankreich zieht sich zurück und stürzt in eine innenpolitische Krise. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Katharina Teutsch über den Roman von Eric Vuillard.