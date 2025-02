Die Münchner Sicherheitskonferenz und die USA

Das gab es noch nie: eine Berlinale mitten in Wahlkampf. Und das Top-Thema in selbigem ist und bleibt Migration. Wie empfinden also postmigrantische Regisseure die Debatte und was sagen ihre Filme über die Befindlichkeiten in unserem Lande? Lange hatte migrantisches Kino vor allem zwei Themen: Migration beziehungsweise Entfremdung oder Sozialdramen über junge Migranten, die auf die schiefe Bahn gerieten. Heute haben sich postmigrantische Regisseure emanzipiert. Zum Beispiel Mehmet Akif Büyükatalay, der mit seinem Film "Hysteria" zwar bei einem Trauma vieler Migranten beginnt - dem Attentat von Solingen im Jahr 1993, sich dann aber von seinem Thema emanzipiert und einen Genrefilm abliefert, einen Krimi mit Tiefgang. Der zweite Regisseur ist Burhan Qurbani, der mit "Kein Tier, so wild" eine visuell überwältigende Shakespeare-Verfilmung vorlegt. Ausgerechnet das blutigste aller Königsdramen, Richard III. liefert ihm die Folie für seine zeitgenössische Erzählung. Qurbani verlegt die Handlung ins heutige Berlin, macht aus Richard eine Rachida und aus den Yorks einen arabischen Verbrecher-Clan. Viel los im postmigrantischen Kino!