"Make Love, not War" riefen die Studenten der US-amerikanischen Universitäten einst in Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg. Heute ist der Schlachtruf "From The River To The Sea, Palestine Will Be Free". Öffentlich wird zur blutigen Vernichtung des jüdischen Staats aufgerufen. Was um Himmels Willen ist geschehen? Diese Frage stellt sich heute Yael Gvirsman, Expertin für Internationales Kriegsrecht an der Reichman Universität nördlich von Tel Aviv. Die Frage ist eher eine soziologisch-philosophische als eine juristische, aber es ist eine, die die junge Völkerrechtlerin in diesen Tagen umtreibt. Doch heute beschäftigt sich Yael Gvrisman in erster Linie mit der Wichtigkeit, die "minimalen humanistischen Regeln" einzuhalten, in dem Fall, dass Frieden keine Option mehr ist. Nach dem 7. Oktober war Frieden für Israel keine Option mehr. Es herrscht ein Krieg, der laut Pnina Sharvit Baruch vom Institut für Nationale Sicherheit an der Tel Aviv Universität kein Krieg um die Wiederherstellung militärischen Gleichgewichts ist, sondern um die Auslöschung einer existentiellen Bedrohung. Das stellt das Land vor kaum lösbare Dilemmata.