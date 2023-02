Oscarpreisträger Michel Hazavicius hat sich für seinen neuen Film etwas Besonderes ausgedacht. "Final Cut of the Dead" sieht zunächst so aus, als habe Ed Wood, bekanntlich der schlechteste Regisseur alles Zeiten, hier Regie geführt. Das Timing ist miserabel und die Story um eine Filmcrew, die einen Zombiefilm dreht, hakt an allen Ecken und Enden. Alles Absicht - und wer dranbleibt, wird reich belohnt. Denn das Ganze ist ein Film im Film und im zweiten Teil blickt man hinter die Kulissen und sieht die Ursache für Pleiten, Pech und Pannen. Und das ist tatsächlich urkomisch und macht richtig Spaß. "Final Cut of the Dead" läuft bereits in Österreich und ab dem 16. Februar in den deutschen Kinos.