Pazifismus in Kriegszeiten

19 Filme konkurrierten 2023 um den Goldenen und die Silbernen Bären der Berlinale. Deutschland hatte fünf Produktionen im Wettbewerb - und kann sich am Ende über mehrere Silberne Bären freuen. Der Hauptpreis aber ging nach Frankreich. Den Goldenen Bären für den "Besten Film" vergab die Jury unter Leitung der US-Schauspielerin Kristen Stewart an den Wettbewerbsbeitrag "Sur l'Adamant (On the Adamant)" des französischen Dokumentarfilmers Nicolas Philibert. Der Film erzählt die Geschichte einer schwimmenden Tagesklinik in Paris, in der Menschen mit psychischen Problemen betreut werden. Der Silberne Bär "Großer Preis der Jury" ging beim Abschlussabend im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz an den Streifen "Roter Himmel" des deutschen Regisseurs Christian Petzold. Mit dem Silbernen Bären "Preis der Jury" zeichnete die siebenköpfige Jury den Film "Mal Viver (Bad Living)" von Joao Canijo (Portugal/Frankreich) aus. Für die "Beste Regie" wurde Philippe Garrel für den Wettbewerbsbeitrag "Le grand chariot (The Plough)" (Schweiz) mit einem Silbernen Bären geehrt.