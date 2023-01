Die Energie, die Krise und wir

Die Tochter eines Möbelfabrikanten kam 1927 im Bergdorf Subiaco östlich von Rom zur Welt. Nachdem der Vater infolge von Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg sein Vermögen verloren hatte, zog er 1944 mit seiner Familie nach Rom. Tochter Gina - eigentlich Luigina - studierte dort Bildhauerei, Malerei und Gesang. Während sie sich mit Karikaturen und als Model für die in Italien damals beliebten Fotoromane über Wasser hielt, belegte sie immer wieder vordere Plätze bei Schönheitswettbewerben. Nach Auftritten als Statistin in mehreren Filmen soll sie auf der Straße von Filmregisseur Mario Costa entdeckt worden sein, der sie 1948 für ihre erste größere Rolle im Opernfilm "Bajazzo" engagierte. Der internationale Durchbruch gelang wenige Jahre später mit dem Mantel-und-Degen-Film "Fanfan, der Husar" an der Seite von Gérard Philipe, der 1952 in Cannes und Berlin ausgezeichnet wurde. In Hollywood spielte "La Lollo" an der Seite von Stars wie Frank Sinatra, Errol Flynn und Burt Lancaster. Den wohl größten Erfolg hatte sie als verführerische Esmeralda an der Seite von Anthony Quinn in "Der Glöckner von Notre Dame". Lollobrigida wurde als Männerschwarm gefeiert, galt als brünettes Pendant zu Marilyn Monroe.