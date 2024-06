Er spielte den brutalen Kommandeur genauso überzeugend wie den liebevollen Familienvater - jetzt ist mit Donald Sutherland einer der vielseitigsten Hollywoodschauspieler im Alter von 88 Jahren gestorben. Der große und hagere Sutherland war bekannt für schräge Rollen wie die des Hawkeye Piece in Robert Altmans Filmkomödie "M.A.S.H." oder des Hippie-Panzerkommandanten im US-Kriegsfilm "Stoßtrupp Gold", beide aus dem Jahr 1970, und des bekifften Professors in "Ich glaub', mich tritt ein Pferd". Später bewies er seine Vielseitigkeit mit Charakterrollen in Filmen wie "Eine ganz normale Familie" von Robert Redford und "JFK – Tatort Dallas" von Oliver Stone. Auch im Science-Fiction-Film "Die Tribute von Panem – The Hunger Games" wirkte er mit. Donald McNichol Sutherland wurde als Sohn eines Geschäftsmannes und einer Mathematiklehrerin in Kanada geboren. Er studierte Ingenieurwesen an der Universität von Toronto, wechselte aber zu Englisch und spielte im Schultheater mit. Nach seinem Abschluss 1956 ging Sutherland zur London Academy of Music and Dramatic Arts, um Schauspiel zu studieren. Sutherland begann, in West-End-Stücken und im britischen Fernsehen aufzutreten. Sein erster Film in den USA war "Das dreckige Dutzend", in dem er 1967 einen psychopathischen Offizier spielte. Altmans Komödie "M.A.S.H." machte ihn zum Star.