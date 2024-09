Mit nichts Geringerem als der Zuschreibung einer Schicksalswahl sind die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen begleitet worden. Gar als Wegscheide für die liberale Demokratie. Gewiss doch, Wahlen sind immer ein Seismograf für die Stimmungslage der Menschen und ein Abbild gesellschaftlicher Konflikte: Was darf man noch sagen? Überfordert die Migration die Politik? Ist Deutschland noch sicher? Wie sehr haben sich Politik und Wähler entfremdet? Wir haben im Vorfeld der Wahlen mit einer Lehrerin, einem Friseur und dem Soziologen Steffen Mau gesprochen. In seinem ausgezeichneten Buch "Ungleich vereint – warum der Osten anders bleibt", beschreibt er das Fortbestehen zweier Teilgesellschaften – Ost und West – in Bezug auf soziale Struktur, Mentalität und politisches Bewusstsein. Ostdeutschland ist das Land der kleinen Leute, eine einfache Arbeitnehmergesellschaft mit halb so viel Vermögen wie Westdeutschland. Eine Gesellschaft, in der das alte Parteiensystem des Westens kaum eine feste Basis bilden konnte und die von einer zunehmend staatsskeptischen Grundhaltung geprägt ist. Eine Standortbestimmung zur Wahl.