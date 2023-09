Die 1980er wurden oft für ihre Gemütlichkeit belächelt. Dabei waren sie ein Schlüsseljahrzehnt, in dem viele Weichen für die Zukunft gestellt wurden: der Kalte Krieg fand - scheinbar - ein Ende, der Klimawandel schickte seine ersten unübersehbaren Vorboten, die Digitalisierung begann, der Turbo-Kapitalismus nahm Fahrt auf. Mit dem Wissen von heute erscheinen die 1980er Jahre in einem ganz neuen Licht. Deshalb forschen wir nach: Was passierte genau? Was haben wir gelernt? Was wurde vergessen? In der Kriminalkömodie "Peng! du bist tot!" jagt Ingolf Lück 1987 einem Hacker, der mittels computergesteuerten Geräten mehrere Auftragsmorde begeht, hinterher. Nicht mal 40 Jahre ist das her und doch ist die Welt heute eine völlig andere. Was in den 1980ern ein moderner High-Tech-Computer-Chip verübte, wäre heute die Rolle der Künstlichen Intelligenz. Der Comedian und Youtuber Freshtorge wagt in seiner Rolle als Helga eine Prognose: "Bald ist das so weit, dann kann eine KI eine noch intelligentere KI erschaffen."