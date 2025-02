Ein extrem polarisierender Wahlkampf und sich überschneidende innen- und außenpolitische Krisen haben die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 auf den höchsten Stand seit fast 40 Jahren steigen lassen. Die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat die Wahl gewonnen. CDU und CSU kommen nach Auszählung aller Wahlkreise mit klaren Zuwächsen auf zusammen 28,5 Prozent - ihr zweitschlechtestes Ergebnis der Nachkriegsgeschichte. Die AfD erzielt 20,8 Prozent und wird mit diesem Rekordergebnis zweitstärkste Fraktion. Die SPD bricht auf 16,4 Prozent ein. Erstmals wurde mit Olaf Scholz ein SPD-Kanzler nach nur einer Amtszeit abgewählt. Die Grünen kommen mit Verlusten auf 11,6 Prozent. Die Linke legte deutlich zu und steht bei 8,8 Prozent. Die FDP scheiterte zum zweiten Mal nach 2013 mit 4,3 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Was bedeutet das Erstarken der AfD? Und was das Ausscheiden des BSW und der FDP für die Parteienlandschaft in Deutschland? Wir sprechen darüber mit dem "FAZ"-Journalisten und Autor des Buches "Was will die AfD? - Eine Partei verändert Deutschland".