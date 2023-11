Die deutsche Gesellschaft befindet sich mitten in einem Umbruch, in einer anstrengenden Identitätskrise, die angesichts der vielen Krisen und Debatten, kaum noch zu bewältigen sind. Das schürt Zweifel und Ängste, meint die Anti-Rassismus-Autorin Alice Hasters und hat darüber geschrieben, in ihrem zweiten Buch, das sie während eines Sabbaticals in den USA schrieb. Sie blickt mit anregender Distanz vor allem auf Deutschland und die Frage, was eine deutsche Identität heute ist. Was dieses "wir" ist, wenn wir feststellen, Gewissheiten und Systeme versagen. So seien Fragen an die Gesellschaft immer auch Fragen an die Identität jedes Einzelnen. Aber in welche Richtung bewegt sich unsere Gesellschaft? Wie wirken die Verbrechen der Vergangenheit auf die Gegenwart? Hasters, die als schwarze Frau selbst Antworten für sich sucht, zweifelt letztlich auch, wessen Erzählungen man überhaupt noch glauben kann, bei der Beantwortung dieser Fragen.