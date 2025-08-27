Deserteure - kämpfen, oder fliehen?

Desinformationen, Falschmeldungen, Gerüchte - das sind Probleme nicht nur in den USA oder hier bei uns, sondern überall auf der Welt. In Ländern, wo die politische Lage extrem instabil ist, können sie sogar den Neuanfang bzw. Wiederaufbau eines Landes behindern bis zerstören. Was dagegen hilft ist unabhängiger Journalismus - und den soll es in Zukunft auch wieder in Syrien geben. Deshalb gibt es jetzt in Damaskus - in Kooperation mit der SPD-nahen Friedrich Ebert-Stiftung - eine Summer-School für Journalisten.