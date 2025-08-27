Kultur
"Kulturzeit" vom 27.08.2025: Deserteure - kämpfen, oder fliehen?
Die Themen der Sendung: Deserteure, Filmfestspiele von Venedig - Gespräch mit Gudula Moritz, Wim Wenders zum 80. Geburtstag, Journalistenschule in Syrien, Roman "In der Tiefe des Tigris schläft ein Lied".
Deserteure - kämpfen, oder fliehen?
Zwei Perspektiven auf Männer, die nicht kämpfen wollen: Der Autor Rolf Cantzen hat eine Geschichte des Desertierens geschrieben, der Fotograf Elliott Kreyenberg zeigt die innere Zerissenheit von Ukrainern, die das Land nicht mit der Waffe verteidigen wollen.
Das Filmfestival von Venedig beginnt - Gespräch mit Gudula Moritz
Die diesjährigen Filmfestspiele von Venedig werden mit der Weltpremiere des neuen Films von Regisseur Paolo Sorrentino eröffnet. "La Grazia" wird am 27. August vorgestellt. Der Oscar-Preisträger Sorrentino ist einer der gefeiertsten noch aktiven Filmemacher Italiens. Über die Handlung seines neuen Films ist vorab nichts bekannt gegeben worden. "La Grazia" gehört zu 21 Filmen, die am Hauptwettbewerb der Filmfestspiele für den Preis Goldener Löwe teilnehmen.
Zahlreiche Hollywoodstars werden am Lido erwartet, darunter George Clooney, Julia Roberts und Dwayne Johnson. Auch die Regisseure Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow sind unter den Teilnehmenden bei dem Event, das bis zum 6. September dauert. Wir sprechen mit "Kulturzeit"-Filmredakteurin Gudula Moritz, die für uns vor Ort ist.
Wim Wenders zum 80. Geburtstag
Filmregisseur Wim Wenders wird 80 Jahre alt. Ein Künstler zwischen Kamera, Kino und den Kontinenten. "Der ewig Suchende" lautet der Titel einer sehr persönlichen Dokumentation über den vielfach ausgezeichneten Filmemacher und Fotografen. Neben vielen Wegbegleitern lässt der Film Wenders oft selbst zu Wort kommen: Nahbar und ehrlich, mit Humor und Nachdenklichkeit. Zu sehen ist die Doku in der arte-Mediathek.
Journalisten-Schule in Syrien
Desinformationen, Falschmeldungen, Gerüchte - das sind Probleme nicht nur in den USA oder hier bei uns, sondern überall auf der Welt. In Ländern, wo die politische Lage extrem instabil ist, können sie sogar den Neuanfang bzw. Wiederaufbau eines Landes behindern bis zerstören. Was dagegen hilft ist unabhängiger Journalismus - und den soll es in Zukunft auch wieder in Syrien geben. Deshalb gibt es jetzt in Damaskus - in Kooperation mit der SPD-nahen Friedrich Ebert-Stiftung - eine Summer-School für Journalisten.
Usama Al Shahmanis Roman "In der Tiefe des Tigris schläft ein Lied"
Gadi lebt als Dozent für hebräische Sprache in Zürich. Zu seinem Vater, der die Familie ohne Erklärung verlassen hat, hat er seit mehr als 30 Jahren keinen Kontakt. Doch als dieser im Sterben liegt, reist Gadi aus der Schweiz nach Israel, um sich von dem kranken alten Mann zu verabschieden. Er bekommt Aufzeichnungen seines Vaters und eine große Aufgabe mit. Usama Al Shahmani erzählt eine bewegende Vater-Sohn-Geschichte vor dem Hintergrund von Antisemitismus, Flucht und Vertreibung.