Erstmals dürfen das nun Andreas Magdanz, der an der RWTH Aachen Fotografie lehrt, und seine Student*innen. Sie haben eigene Projekte entwickelt, setzen sich mit dem Bau und seiner Geschichte künstlerisch-experimentell, aber auch dokumentarisch auseinander. Und sie müssen aufpassen, denn es gibt kein Licht mehr in den Stollen, es gibt offene Aufzugschächte und noch mehr, das nicht nur geheimnisvoll, sondern auch gefährlich ist. Für Andreas Magdanz ist es eine Rückkehr an einen Ort, den er bereits selbst fotografisch erkundet hat. Seinerzeit stand noch alles, das Kanzlerbett, die Telefone aus den 1970er Jahren, die Kantine, all das dokumebntierte er in einem eindrucksvollen Buch, das jetzt wieder aufgelegt und um neue Bilder bereichert werden sollen. Das Ganze ist auch eine Auseinandersetzung mit einer Zeit, in der die Regierung wieder über Bunker spricht, derzeit eine Inventur darüber stattfindet, wieviele Bunker es in Deutschland derzeit gibt, ob wieder welche neu gebaut oder renoviert werden müssen.