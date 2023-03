Der Klimawandel und die Birthstrike-Bewegung

Hunderte Autor*innen, Künstler*innen und Intellektuelle haben Deutschland und Großbritannien zur Absage eines Besuchs des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wegen der geplanten Justizreform von dessen Regierung aufgefordert. In einem Brief an die Botschafter Deutschlands und Großbritanniens in Israel warnten die israelischen Unterzeichner am 14. März, dass sich das Land mitten in seiner bislang extremsten Krise befinde. Netanjahu habe vor, das Land in eine "theokratische Diktatur" zu verwandeln. Netanjahus Regierungskoalition aus ultranationalistischen und ultraorthodoxen Parteien argumentiert, mit der Justizreform solle ein zu großer Einfluss nicht gewählter Richter*innen eingeschränkt werden. Kritiker argumentieren dagegen, dass damit die Gewaltenteilung zerstört würde und Netanjahu und sein Lager im Parlament zu viel Macht bekämen. Zudem versuche der wegen Korruption angeklagte Netanjahu, einer juristischen Verfolgung zu entgehen.