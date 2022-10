Seit dem gewaltsamen Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini Mitte September protestieren weiterhin Hunderttausende von Iranerinnen und Iranern gegen das Regime in Teheran. Längst geht es den Demonstranten nicht mehr nur um die Lockerung von islamischen Bekleidungsvorschriften und um die Durchsetzung von Reformen, sondern um den Sturz des Regimes. Flankiert werden die Proteste im Iran von Großdemonstrationen in der westlichen Welt. Zehntausende Menschen gingen in den vergangenen Wochen in Toronto, Sydney, London und Berlin auf die Straße. Eine zentrale Figur bei der Organisation der Demonstrationen weltweit ist der iranische Schriftsteller und Zahnarzt, Hamed Esmaeilion. Er hatte im Januar 2020 bei dem Abschuss eines Zivilflugzeuges durch das iranische Militär seine Frau und seine Tochter verloren. Als Vorsitzender und Sprecher von "The Association of Families of Flight PS 752 " ist er seitdem politisch aktiv und tritt gerade jetzt im Zuge der jüngsten Proteste als wichtige, integrative Figur in Erscheinung. In den demokratischen Kreisen wird er sogar als Präsidentschaftskandidat einer Übergangsregierung gehandelt. Am 22. Oktober sprach er bei einer Großdemonstration in Berlin und forderte die internationale Staatengemeinschaft auf, Verhandlungen mit dem Iran zu stoppen und Botschafter auszuweisen. "Wir alle haben Träume, und unsere Träume werden nur Wirklichkeit, wenn der Iran von den Fesseln einer islamischen Republik befreit wird", sagte der 45-Jährige.