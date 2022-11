Die Gewährspersonen machten keine Angaben dazu, ob der Deal für die ursprünglich auf 44 Milliarden Dollar bezifferte Übernahme auch formell und vertraglich abgeschlossen war. Ein Richter hatte jedoch angeordnet, dass die Übernahme am 28. Oktober finalisiert wird. Spät am 27. Oktober deutete Musk den Geschäftsabschluss jedoch in einem Tweet an: "Der Vogel ist befreit", schrieb er in einem Verweis auf das Firmenlogo der Online-Plattform. Ansonsten hat sich Musk teils widersprüchlich über seine Vision für das Unternehmen geäußert und nur wenige konkrete Pläne öffentlich gemacht, wie er gedenkt, die Firma zu lenken. Darüber, wie frei Twitter nun für alle möglichen Meinungen werden wird, sprechen wir mit dem Kulturwissenschaftler und Netz-Spezialisten Michael Seemann.