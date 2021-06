Kultur

Der Fall Anis Amri

Zwölf Menschen starben infolge des Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Offiziell gilt immer noch der Tunesier Anis Amri als alleiniger Täter. Doch nach jahrelanger Aufklärung in mehreren parlamentarischen Untersuchungsausschüssen gibt es daran Zweifel, genauso an der Arbeit der Sicherheitsbehörden. Thomas Moser sieht in seinem Buch "Der Amri Komplex" Parallelen zu den ungeklärten Fragen aus dem NSU-Skandal.