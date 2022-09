Der spanische Schriftsteller Javier Marías, Autor des Welterfolgs "Mein Herz so weiß", ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Wie sein Verlagshaus in Madrid mitteilte, starb er an den Folgen einer Lungenentzündung. Der Schriftsteller habe bereits seit einigen Wochen unter einer Lungenentzündung gelitten, die sich verschlimmert habe. Nach Informationen der Zeitung "El Mundo" war die Lungenentzündung die Folge einer Corona-Infektion. Marías gilt als einer der großen Autoren der spanischen Gegenwartsliteratur. Seine Werke wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und in fast 60 Ländern veröffentlicht. Zu seinen größten Erfolgen zählen neben "Mein Herz so weiß" (1993) auch "Morgen in der Schlacht denk an mich" (1994) oder "Alle Seelen" (1989). 2021 veröffentlichte er seinen letzten Roman, "Tomás Nevinson".