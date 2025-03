Sie sind die stärkste Partei bei den Erstwählern. Vor allem bei den jungen Frauen war Die Linke erfolgreich. Sie gewannen in Berlin als stärkste Partei. Woher kommt der Erfolg? Was mit der "Silberlockenkampagne" begann, ist längst mehr. Die Linke hat ihren Claim gefunden, so der Politologe Benjamin Höhne. Einen Claim, den ihnen derzeit niemand streitig macht. Zum Erfolg gehört auch die Rückbesinnung auf Altbewährtes. So legte die Linke einen Rechner gegen Mietwucher auf und bot an, für Menschen Heizkosten zu überprüfen. Wieviel vom Erfolg der Linken hat aber wirklich gesellschaftliche Tiefe, wieviel ist "nur" Hype? Die TikTok-Kampagne war mitentscheidend, die Person von Heidi Reichinnek ebenfalls mit ihrem Revolutionsgestus und dem Ruf "Auf die Barrikaden". So sagen es zumindest Kommunikationsexperten. Wir beleuchten den Aufstieg der Linken.