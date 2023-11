Israel und Gaza, Ukraine, Äthiopien, Sudan, Mali: Nur einige der Länder und Regionen, in denen derzeit Kriege und militärische Konflikte toben. Es gibt so viele Kriegstote wie seit 30 Jahren nicht, die Ausgaben für Militarisierung und Waffenexporte sind auf einem Rekordhoch. Im "Weltfriedens-Index" steht es schwarz auf weiß: Die Friedfertigkeit nimmt weltweit immer weiter ab. Doch jetzt: der Geisel-Deal und eine mehrtägige Feuerpause in Gaza. Ein Zeichen der Hoffnung? Der Historiker Jörn Leonhard glaubt nicht daran. In seinem Buch "Über Kriege und wie man sie beendet" hat er analysiert, wie Kriege und Konflikte in der Vergangenheit zu Ende gingen. Eine Feuerpause könne zwar ein erster Schritt auf dem Weg zu Verhandlungen sein, für einen stabilen Frieden aber brauche es noch weit mehr.