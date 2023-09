Deborah Feldman über ihr Buch "Judenfetisch"

Es sind Klassiker der Fernsehgeschichte, Loriots Sketche sind ins kollektive Humor-Bewusstsein der Deutschen eingegangen. Zu seinem hundertsten Geburtstag widmet das Caricatura-Museum in Frankfurt Loriot eine große Ausstellung. Vicco von Bülow, geboren 1923 in Brandenburg wird als 18-Jähriger in den Krieg eingezogen und zeichnet schon dort eindrucksvolle Porträts der russischen Bevölkerung. Zurück in Deutschland studiert er Malerei und Grafik. Zeitschriften werden bald auf ihn aufmerksam. Zu einer Legende wird er aber mit Figuren wie Wum und Wendelin im Fernsehen. Tilmann Birr hat einen Roman geschrieben, in dem Loriots Humor eine wichtige Rolle spielt. Warum funktioniert der auch heute noch? "Ich glaube, es liegt daran, dass er sich mit menschlicher Kommunikation beschäftigt. Die Probleme werden immer bleiebn. Die Unmöglichkeit miteinander zu sprehen." Viel von Loriots zeitlosem Humor ist bis Februar 2024 im Caricatura Museum in Frankfurt zu sehen.