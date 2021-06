Kultur

Debatte um die "Singularität des Holocaust"

Für Deutsche ist die Einzigartigkeit des Holocaust zentrales Element der Geschichtsschreibung. Die "Fixierung auf die Singularität" habe aber auch dazu geführt, dass in Deutschland kaum an andere Menschheitsverbrechen unserer Geschichte erinnert werde, wie etwa an die Kolonialgeschichte oder den Vernichtungskrieg des Zweiten Weltkriegs, so die Meinung von Wissenschaftlern wie etwa Aleida Assmann.