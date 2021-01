Kultur

Dean Dixon - erster schwarzer Dirigent in Deutschland

Das HR-Sinfonie-Orchester hatte sehr früh schwarze Musiker in seinen Reihen und als erstes deutsches Orchester einen schwarzen Dirigenten. Der US-Amerikaner Dean Dixon wurde 1961 zum Chefdirigenten ernannt. Kein Zufall, denn in Frankfurt war seit Kriegsende der zentrale Stützpunkt des US Militärs. Die Ernennung wurde auch als Antwort auf den Rassismus der Supermacht Amerika gesehen.