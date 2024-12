Selbst am Polarkreis im Norden Schwedens und Finnlands leben prozentual mehr Frauen als in Ostdeutschland. Seit der Wende sehen sie hier keine Zukunft und verlassen das Land. Der Männerüberschuss in den wirtschaftlich abgehängten Gebieten Sachsen-Anhalts, Sachsens und Thüringens beträgt mehr als 20 Prozent. Es ist, so sagen Soziologen, einer der Gründe - wenn auch nicht der einzige - warum die Menschen hier zunehmend rechts wählen. Es sind die "zurückgebliebenen" Männer. Nun versuchen Frauennetzwerke dagegen anzugehen. Katja Dietrichs war auch eine jener, die den Osten verlassen hat. Zum Studium, dann der Arbeit wegen. Aber sie ist zurückgekehrt. Die 43jährige ist vor einigen Tagen zur Bürgermeisterin Weißwassers gewählt worden und das gegen einen populären AfD-Kandidaten. Sie ist gut ausgebildet, arbeitete für die Vereinten Nationen und das Auswärtige Amt. Nun also die Oberlausitz. Seit der Wende hat sich die Einwohnerzahl Weißwassers mehr als halbiert, die Probleme sind sichtbar: Ruinen alter Glashütten, leere Geschäfte. Das Frauennetzwerk "Frauen. Wahl. Lokal. Oberlausitz" unterstützt Frauen dabei, nicht wegzugehen, sich einzubringen und in der Politik aktiv zu werden. Eine Mammutaufgabe in Sachsen, dem Schlusslicht, was Frauen in Ämtern betrifft. Das weiß auch Franziska Stölzel aus ihren wissenschaftlichen Erhebungen. Sie hat den Osten nie verlassen und in Görlitz studiert. Die Sozialwissenschaftlerin kennt Sprüche wie "junge Frauen wählen wir nicht", die Macht von Männernetzwerken und den Sexismus in den sozialen Medien. Ihre Kollegin, die Soziologin Katja Salomo, spricht von einer Krise der Frauen im Osten und keiner Krise der Männlichkeit, wie es immer heißt. Sie hat lange zur Demografie im Osten geforscht und sagt, dass auch das Frauenbild der AfD dazu beitrage, dass viele junge Frauen das Weite suchten.