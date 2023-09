"Ich kannte niemanden, dem es in der DDR so gut gegangen war wie Simone. Sie sprach Spanisch, Französisch, Russisch, und dennoch war der Mauerfall ein Glücksfall für sie." So beschreibt Anja Reich ihre Freundin Simone. Simone lebt nicht mehr, sie nahm sich 1996 mit nur 27 Jahren das Leben. Knapp drei Jahrzehnte danach versucht die Journalistin Anja Reich herauszufinden, wie es dazu kommen konnte. Sie spricht mit den Eltern, dem Bruder, ihrem besten Freund, der die erste Kneipe, die "Assel", im neuen Szeneviertel Berlins betreibt. Sie spricht mit Psychologen, Fachleuten für Borderline und Depression, denn, so wird nach und nach klar: Simone ist krank. Diese eigentlich sehr private Suche nach Ursachen, nach Hinweisen, Schuldigen, erzählt wie nebenher von einer Generation, die in der DDR gerade so erwachsen wurde und in der Nachwendezeit das Leben völlig neu lernen musste. Einigen gelang das besser, anderen nicht.