Wie so viele kommt Clemens Tangerding vom Dorf. Für sein Studium zog er vor vielen Jahren in die Großstadt, wurde dort Historiker. Für sein neues Buch "Rückkehr nach Rottendorf" kehrte er nun wieder auf das Land zurück. Mittlerweile wohnt er sogar selbst im Brandeburgischen, weit entfernt von den akademischen Milieus. In Dörfern in Ost und West arbeitete Tangering zusammen mit den Bewohnern an der deutschen Geschichte, die auch die Geschichte ihres kleines Ortes ist. Was passierte dort während der Nazizeit? Wer war beteiligt, was machten die Nazis nach dem Dritten Reich. In einer Mischung aus Memoir und politischem Essay erzählt Tangerding Begegnungen in Oerlinghausen und Radeberg, Dietmarszell und Neuenbürg. Dabei überraschen seine Berichte, da sie die eingeübten Wahrnehmungen und Erwartungen enttäuschen. Die viel debattierte gesellschaftliche Spaltung und antidemokratische Stimmung und ihre angebliche Unüberwindbarkeit will er so nicht wiederfinden. Stattdessen zeigen seine Erfahrungen mit Feuerwehrleuten, Lokalpolitikern und Heimatvereinen Lösungsansätze und Formen des Umgangs mit Dissens. Sein Buch ist ein Plädoyer, es ernsthaft mit gesellschaftlicher Pluralität zu versuchen und eine Vielzahl von Perspektiven auszuhalten, auch wenn sie unbequem sind.