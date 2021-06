Kultur

Daniel Brühls Regiedebüt "Nebenan"

Auf der Berlinale hat Daniel Brühl sein Regiedebüt "Nebenan" vorgestellt. Einen Psychothriller, in dem Brühl auch die Hauptrolle spielt: Daniel, einen eitlen deutschen Schauspieler. Auf dem Weg zum Flughafen, kehrt er noch einmal in seiner Lieblingskneipe am Prenzlauer Berg ein und trifft dort Bruno, seinen Nachbarn, der sich nicht nur mit Daniels Filmen, sondern auch mit seinem Privatleben bestens auszukennen scheint.