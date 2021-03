Kultur

Corona-Choreografien

Keine Berührung, keine Massenszenen, Pas de Deux nur von echten Paaren aus einem Haushalt: Die Corona-Pandemie hat Tanz-Choreografien stark verändert. Tänzer*innen trainieren nur noch mit großem Abstand oder per Videokonferenz. Wir haben den Choreografen Richard Siegal und sein Ballet of Difference in Köln begleitet.

Datum: 12.03.2021