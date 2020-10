Kultur

Comicbuchtipp: "Unfollow"

Die Graphic Novel zeigt was passiert, wenn Influencer die Herrschaft über ihr eigenes Narrativ verlieren. "In Unfollow" erzählt Lukas Jüliger von digitalem Machtmissbrauch und dem Idealismus einer Netz-Community mit eigener Kommune.

Datum: 21.08.2020