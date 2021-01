Kultur

Comicbuchtipp: "Kokoro"

Als einer der ersten Europäer zeichnete der italienische Comicautor Igort in den 1990ern für einen Mangaverlag. Seine Begegnungen mit der japanischen Kultur hat er in kleinen Textfragmenten und atmosphärischen Aquarellen in seinem neuen Comicbuch "Kokoro - Der verborgene Klang der Dinge" festgehalten.